تسلا تتوقف عن تصنيع هذه السيارة.. وإيلون ماسك يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن إيلون ماسك مالك شركة تسلا عن وقف تصنيع شركته لفئة "بلص +" عالية الأداء من طراز Model S Plaid على أن تكون نسخة 2021 هي الأخيرة.

ووفقا لتغريدة حديثة لماسك، فإن شركته ستكتفي بطرح نسخة تقليدية من طراز Model S Plaid وأوضح ماسك عبر تغريدته أن الفئة التقليدية وفئة بلص بنفس القدر من الكفاءة بالرغم من تفاوت تكلفتهما.

وبحسب موقع "موتور وان"، تتوفر فئة بلص من طراز تسلا Model S Plaid بتكلفة 149,990 ألف دولار، في حين أن الفئة التقليدية من الطراز تتوفر بتكلفة 119,990 ألف دولار فقط.





ووعد ماسك بأن تكون نسخة العام الحالي التقليدية من طراز Model S Plaid ذات معدل عالي من التسارع يصل من صفر لسرعة 60 ميلا في الساعة بأقل من ثانيتين.