القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هيونداي i20 سيارة بها الكثير من المميزات الرائعة، ولهذا نستعرض معكم مواصفات سيارة هيونداي i20 لعام 2021 وأسعارها في مصر.

سيارة هيونداي i20 2021 تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك التي تتميز بمجموعة من المواصفات والمميزات ووسائل الأمان، ولهذا يمكنك اقتناء السيارة، والآن نتعرف معا على مواصفات سيارة هيونداي i20 2021 الجديدة وأسعارها في مصر.



مواصفات سيارة هيونداي i20 2021 الجديدة:





محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي، بقوة 99 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.

السيارة يبلغ طولها حوالي 4040 مم والعرض 1775 مم، كما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 1450 مم، ومساحة التخزين في الحقيبة الخلفية يبلغ 351 لترا.

تتسارع السيارة من الثبات في حوالي 11.6 ثانية كما تبلغ العجلات الرياضية بقياس 16 و17 بوصة.

تحتوي على الكثير من وسائل الأمان، حيث يوجد بها وسائد هوائية ونظام للفرامل مانع للانغلاق، كما يوجد برنامج لتوزيع الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام ثبات للفرامل إلكتروني EBS.

السيارة مزودة بنظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام للتحذير في الإكصدام الأمامي والخلفي، كما أن السيارة مزودة بكاميرا خلفية.

كشافات ضبابية أمامية وإشارات بالمرايات الجانبية.





يوجد في سيارة هيونداي i20 2021 شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة، والتي تدعم أنظمة car play , apple , android، و4 مكبرات للصوت للفئة الأولى، و6 للفئة الثانية ومدخل USB وبلوتوث.

يوجد شاحن لاسلكي للأجهزة الذكية وشاحن خلفي، ومصابيح led أمامية و خلفية وحساسات أوتوماتيكية للأمطار.

مرايا جانبية كهربائية بها خاصية التسخين، ومكيف هواء يدوي للفئة الأولى، ومكيف هواء أوتوماتيكي للفئة الثانية.

أسعار سيارة هيونداي i20 2021:





تبلغ أسعار السيارة بفئاتها الأربعة في مصر كما ذكرها موقع "Egy car" كما يلي: