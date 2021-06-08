القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجنوط من الأجزاء الهامة بالسيارة والتي يجب العناية بها بشكل خاص وعليك بالمواظبة على تنظيفها بشكل مستمر ،إليكم طرق التنظيف.

من المهم الحفاظ على نظافة السيارة الداخلية والخارجية، كما يجب عليك الإهتمام بتنظيف جنوط السيارة والاهتمام بها بشكل يومي، ولهذا جئنا إليكم بأفضل طريقة لتنظيف جنوط السيارة.





أفضل طرق لتنظيف جنوط السيارة:

منظف العجلات المعدنية:

يجب عليك البحث عن نوع جيد من منظف العجلات المعدنية، وهذا يكون متواجد في محلات بيع مستلزمات السيارات ويمكنك استخدامه على الأجزاء المعدن التي توجد في الجنوط.

منظف الأفران:

يمكنك استخدام منظف الأفران في تنظيف جنوط السيارة، حيث أنه يساعد على إزالة الدهون والشحوم التي تتراكم على الجنوط.

الخل والليمون:

يمكنك أيضا استخدام الخل والليمون للتخلص من الدهون والأوساخ التي تتراكم على الجنوط من خلال وضعهما في زجاجة بها رشاش ورشها على الأماكن المراد تنظيفها.





كيفية تنظيف جنوط السيارة:

قبل البدء بتنظيف جنوط السيارة يجب عليك التأكد من أيقاف تشغيل السيارة تماما وأن الحواف المحيطة بالجنوط باردة تماما.

عليك بالتخلص من الحصى والأوساخ المتراكمة على الجنوط قبل البدء في التنظيف.

احضر وعاء به الماء الساخن وأضف إليه ملعقة صغيرة من سائل مركز للأطباق.





استخدم قطعة من القماش أو من الإسفنج وقم بتنظيف الحافة الخارجية للجنوط من خلال فركها حتى يتم التخلص من جميع الدهون والصدأ المتراكم على المعدن، وعليك أيضا باستخدام أحد وسائل تنظيف الدهون.

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