الملاكم الأمريكي مايويزر يهدي أصدقاءه سيارات بقيمة مليون دولار

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فلويد مايويزر هو أحد أشهر وأغنى الملاكمين بالعالم، وعلى سبيل المثال ربح مايويزر هذا الأسبوع حوالي 100 مليون دولار (375 مليون ريال) من مباراة واحدة استعراضية أمام اليوتيوبر لوجان بول.

وتقدر ثروة مايويزر الحالية بحوالي المليار دولار (3.75 مليار ريال)، مع اقتنائه لمجموعة سيارات نادرة وفاخرة بقيمة 40 مليون دولار (150 مليون ريال)، والتي تشمل سيارات رولزرويس وبنتلي وفيراري ولامبورغيني متعددة.

وقد اشترى الملاكم منذ أيام 9 سيارات جديدة بقيمة مليون دولار تقريباً، تشمل سيارتي رولزرويس جوست، ومرسيدس إس كلاس مايباخ ودودج جورني 2021 وسيارتي دودج تشارجر وثلاث سيارات دودج تشالنجر، جميعهم لأصدقائه وأقاربه باستثناء سيارات جوست.

وتشمل مجموعة مايويزر عدة سيارات بوجاتي فيرون وسيارتي فيراري لافيراري وسيارة أستون مارتن وان – 77.

