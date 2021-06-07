موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مصير "مرسيدس بنز"و عالم "الهايبر كار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تنوي مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، بيع منافذ بيع وورش في بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا.

أعلنت مجموعة من شركات تصنيع السيارات الفارهة عن طرح نسخ مختلفة من الهايبر كار والتي تأتي بسرعات خارقة لعدد محدود من السيارات.

اشتعل التحدي بين شركات تصنيع الدراجات التي بدأت في طرحت العديد من الموديلات الكهربائية، وأخرى تعمل بوقود الهيدروجين.

كشفت شركة سكودا عن النسخة الرياضية Sportline iV 80x من سيارتها Enyaq الكهربائية.