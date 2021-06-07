تيسلا تلغي موديل S بليد بلس الأكثر قوة لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت تيسلا إلغاء موديل S بليد بلس والاكتفاء بموديل S بليد القياسي وفق تصريحات أخيرة من إيلون ماسك.

لنعرض مقارنات سريعة بين الفئتين: موديل S بليد بلس كان سينطلق بقوة 1100 حصان ومدى كهربائي يتعدى 836 كيلومتر لكل شحنة وتسارع مدهش من السكون إلى 96 كلم\س خلال 1.99 ثانية، مع تسعيره قبل إلغائه بـ 150,000 دولار (562,000 ريال).

في المقابل، موديل S بليد القياسي ستنطلق بقوة 1020 حصان ونفس التسارع إلى 96 كلم\س خلال 1.99 ثانية، مع مدى أقصر 627 كيلومتر وسعر 120,000 دولار (451,000 ريال).

وبرر ماسك للقرار الأخير بندرة الرحلات التي تتعدى الـ 600 كيلومتر بدون توقف السائق لقضاء حاجته أو للأكل والشرب وغيرها من الفرص السانحة لشحن البطارية.