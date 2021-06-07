سكودا تطرح نسخة رياضية من أيقونتها الكهربائية Enyaq

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة سكودا عن النسخة الرياضية Sportline iV 80x من سيارتها Enyaq الكهربائية.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وقالت، تتميز من خلال بعض الملامح التصميمية الجديدة، والعناصر المطلية باللون الأسود اللامع على الجسم ومجموعة التعليق الرياضي، التي ساعدت على خفض الهيكل حوالي 1 سم في الخلف و1.5 سم في الأمام.

وتقف السيارة الجديدة على جنوط قياس 21 بوصة، كما تزداد جاذبيتها بالواجهة المعروفة باسم „Crystal Face“.

وتعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 265 حصانا/425 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتبلغ السيارة مدى السير 500 كلم بفضل البطارية سعة 77 كيلووات ساعة، والتي يتم شحن 80% من سعتها في غضون 34 دقيقة تقريبا.

وأعلنت شركة سكودا عن طرح الجيل الرابع من سيارتها Fabia الصغيرة خلال سبتمبر/أيلول القادم بسعر يبدأ من نحو 14 ألف يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة Fabia الجديدة تظهر بطول 4.11 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات بحوالي 9 سم، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على الرحابة الداخلية وسعة حيز الأمتعة، التي وصلت إلى 380 لترا.