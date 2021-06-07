جيف بيزوس يعلن السفر إلى الفضاء الخارجي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مؤسس أمازون، جيف بيزوس، على حسابه على انستجرام عن عزمه التحليق للفضاء مع أخيه الشهر القادم.. “لقد حلمت بالذهاب للفضاء منذ طفولتي.. وفي يوم 20 يوليو، سأقوم بالرحلة مع أخي”.

وسيكون بيزوس وأخوه أول بشر يستخدمون سفينة فضاء “نيو شيبارد” الجديدة المصنوعة من شركة Blue Origin المملوكة لبيزوس.

وأردف بيزوس: “لقد دعوت أخي لمشاركتي في أول رحلة بشرية على متن المكوك الفضائي لأنه صديقي الأقرب”، وهي دعوى فاجأت أخيه بشكل عميق كما يظهر في الفيديو المرفق.

كما تعرض شركة Blue Origin مقعداً إضافياً في المكوك لنفس الرحلة في مزاد، وقد وصل سعر حجز المقعد في المزاد إلى 2.8 مليون دولار حتى الآن (10.5 مليون ريال).

الرحلة ستستمر 11 دقيقة وستكون الأولى ضمن برنامج سياحة فضائية من شركة بيزوس… وسيصل المكوك إلى ارتفاع 100 كيلومتر تقريباً فوق سطح الأرض قبل انفصال الكبسولة عن الصواريخ وعودتها للأرض مجدداً بمساعدة المظلات.