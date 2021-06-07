دايملر تجمد أشطتها في 3 دول أوروبية.. مصير مرسيدس بنز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنوي مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، بيع منافذ بيع وورش في بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا.

وأوضح متحدث باسم المجموعة، نسعى إلى المضي قدما في تخفيض قاعدة التكاليف.

وأضاف "في هذا السياق، تقوم أسواقنا باستمرار بمراجعة أنظمتها التسويقية وكذلك شبكاتها الحالية والمستقبلية في أوروبا"، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه الخطوة في الدول الثلاث المعنية.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" أن هذه الخطوة تشمل بيع 25 مقرا يعمل بها نحو 2800 شخصا.

وتابعت الصحيفة استنادا إلى مصادر في قطاع صناعة السيارات أن المجموعة يمكن أن تحصل من بيع هذه المقار على ما يصل إلى مليار يورو، غير أن المجموعة رفضت التعليق على الأرقام الواردة في تقرير الصحيفة.

مرسيدس بنز

وقال المتحدث إن بيع هذه المقار لا يعني إغلاقها،مشيرا إلى أن استمرار النجاح التجاري على المدى الطويل لهذه المقار واستمرار أنشطة مرسيدس بنز هناك سيكون لهما أهمية قصوى في المحادثات المحتملة مع الأطراف المهتمة بشراء هذه المقار.

ونوه المتحدث إلى أن الشركة عازمة على أن تتيح للعاملين في هذه المقار آفاقا مستقبلية بعيدة المدى مع ضمان تقديم أفضل دعم ممكن للعملاء هناك.

ونفى المتحدث وجود خطط لدى المجموعة حاليا لبيع مقار في دول أوروبية أخرى.

وعن عدد المقار التي لا تزال دايملر تمتلكها، قالت الصحيفة إنه عدد مكون من ثلاثة أرقام صغيرة.

وتكبدت شركة "دايملر" الألمانية لتصنيع السيارات خسائر بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في الربع الثاني من 2020، متأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعد تلك النتائج أسوأ حتى من العام الماضي، عندما اضطرت الشركة التي تنتج مرسيدس-بنز، ومقرها مدينة شتوتجارت، لتحمّل المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء على صلة بفضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات في الوسائد الهوائية.