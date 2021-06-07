أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يواصل التراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض الذهب، في بداية تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية، مع ارتفاع الدولار، وترقب الجميع صدور بيانات التضخم الأمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين نحو 925.75 جنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين، نحو 810 جنيهات، وفق تجار في السوق.

والأسعار السابقة في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل لآخر.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر، نحو 694.25 جنيه، وسجل عيار 14 نحو 541 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 462.75 جنيه.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 6480 جنيها.

تراجع عالمي

وعالميا، تراجع الذهب، الإثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.

وصعد الدولار 0.1% مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1885.40 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريبا.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه على الرغم من تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.