أسوأ 5 منتجات في العالم.. خطايا أبل وكوكا كولا وبيبسي التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطل علينا يوميا في الأسواق منتجا جديدا، ولكن هذا القرار بالنسبة للشركات العالمية يتطلب خطوات عديدة، للهروب من قائمة أسوأ المنتجات.

فقبل التفكير في طرح منتجا جديدا، تجري الشركات ولاسيما الدولية، العديد من الدراسات بداية من دراسة السوق بما فيها المنافسين والجمهور والاقتصاد والاحتياجات، وكذلك دراسات إنتاجية ومالية وتسويقية.



ورغم كل هذه الدراسات التي تستغرق عادة بضعة شهور، وأحيانا تتخطى العام، إلا إن هناك منتجات عالمية أخفقت بشدة نتيجة عدم التقدير السليم لقدرة المنتج على جذب المستهلكين أو عدم اختيار الطريقة المثلى لتقديمه للسوق.

وبحسب "إنفيستوبيدي" فإن هناك 5 منتجات عالمية أحرزت فشلا ذريعا، وهي كالآتي:

1- نيو كوك





في محاولة للحفاظ على صدارتها لسوق المشروبات الغازية في منتصف الثمانينات، طرحت شركة كوكا كولا مشروب نيو كوك، غير أنه لم يلق قبول الجمهور.

وفي غضون ثلاثة أشهر أعادة كوكا كولا طرح التركيب الأصلي لمشروبها الأساسي مرة أخرى.

2- كريستال بيبسي





لم تكن كوكا كولا هي الوحيدة التي أخفقت، بل أن منافستها شركة بيبسي لم توفق في مشروبها الشفاف كريستال بيبسي خلال حقبة التسعينات.

فالمشروب الذي حمل نكهة الليمون وحظى بحملة إعلانية مكلفة للغاية، لم يحقق النجاح المأمول، ما اضطر بيبسي على ألا تقدم على تغيير لون منتج مقبول.

3- أرش ديلوكس





أنفقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز 150 مليون دولار لتسويق ساندوتش هامبرجر "أرش ديلوكس" عام 1996.

الساندوتش الجديد الذي تم ترويجه آنذاك بين البالغين فشل في إقناع هذه الفئة، لتتوقف ماكدونالدز عن تقديمه للزبائن.

4- أسبرين - بنجاي





اعتاد الجمهور على طرح شركة بنجاي للأدوية كريم شهير يتم استخدام لتخفيف الآلام، ولكن عند طرح الشركة أسبرين بنجاي؛ لم تحقق النجاح المطلوب بسبب عدم تقبل المستهلكين فكرة ابتلاع أسبرين لتخفيف الآلام آنذاك.

5- جهاز زوون





في محاولة لمنافسة شركة أبل التي تقدم جهاز آيبود الشهير، طرح شركة مايكروسوفت مشغل الوسائط المتعددة زوون في عام 2006.

وقاما مايكروسوفت بطرح عدة إصدارات من جهاز زوون إلا إنه فشل في منافسة آيبود، حتى أن إيرادات الجهاز انخفضت في الربع الأخير من عام 2008 بواقع 54%.