تحدي السكوتر.. شاهد أسرع دراجة كهربائية صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعل التحدي بين شركات تصنيع الدراجات التي بدأت في طرحت العديد من الموديلات الكهربائية، وأخرى تعمل بوقود الهيدروجين.

وأطلقت شركة "داي موتور" الصينية دراجتها الكهربائية E-Odin الجديدة، والتي تمتاز بمدى سير يبلغ 210 كلم.



وأوضحت الشركة أنها توصلت لمدى السير الكبير بفضل بطارية سعة 7.2 كيلوواط ساعة، والتي تتولى تغذية المحرك الكهربائي بقوة 6 كيلوواط/8 أحصنة.

وتنطلق الدراجة الكهربائية بسرعة قصوى 100 كلم/س. ويستغرق شحن البطارية بالتيار متصلة بالمقبس المنزلي العادي حوالي 10 ساعات.

وتتميز الدراجة الكهربائية E-Odin الجديدة بتصميم رياضي عصري وخطوط جذابة على الجوانب، كما تم تصميم الإطار مع البطارية في شكل محرك بوكسر من ست أسطوانات، ويتوفر للدراجة طاقم حقائب بما في ذلك الحقيبة العلوية.

السكوتر الكهربائي Vektorr

ومنتصف شهر مايو/أيار الماضي، كشفت شركة هوسكفارنا النقاب عن السكوتر الكهربائي Vektorrالصغير، الذي يمتاز بمدى سير يبلغ 95 كلم.





وأوضحت الشركة السويدية أن السكوتر Vektorr الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 4 كيلوواط، يدفعه بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

ولم تفصح هوسكفارنا عن المزيد من البيانات الفنية عن السكوتر Vektorr الجديد، كما أنها لم تكشف عن موعد طرحه في الأسواق وسعره.

الدراجة الكهربائية Elmoto Loop

وفي نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أطلقت شركة جوفيكس دراجتها النارية Elmoto Loop الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والتي تمتاز بمدى سير يصل إلى 70 كلم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الدراجة الجديدة تزن 59 كجم فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 2000 واط/2.7 حصان، يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.





ويعتمد نظام الدفع بالدراجة الألمانية على بطارية قابلة للخلع ليتم شحنها بالمقابس المنزلية العادية، ولمدة 4 ساعات بعدها تصل بالدراجة إلى مدى السير 70 كلم، ويبلغ سعر الدراجة الكهربائية Elmoto Loop الجديدة حوالي 4000 يورو.

السكوتر الكهربائي W3

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، أطلقت شركة "وايل" (Wayel) السكوتر الكهربائي W3 الجديد بسعر يبلغ 4750 يورو.





وأوضحت الشركة الإيطالية أن السكوتر الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي على الصرة الخلفية بقوة 4 كيلوواط من شركة بوش، مع وحدة بطارية من الليثيوم أيون تغذي النظام بالتيار اللازم لدفع السكوتر لمسافة 100 كلم، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 75 كلم.

وتم تجهيز السكوتر بقمرة قيادة ذات شاشة LC، وكشافات LED، ومنفذ USB، ونظام إنذار. ومن التجهيزات القياسية أيضا المقعد الجلدي. ويتوفر السكوتر باللون Titanium.

دراجة كهربائية بوقود الهيدروجين

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، كشفت شركة سيجواي النقاب عن دراجتها الكهربائية Apex H2 المعتمدة على الدفع بوقود الهيدروجين.





وأوضحت الشركة الصينية أن الدراجة تمتاز بتصميم رياضي، وتشتمل على ذراع متأرجحة أحادية الجانب على كلتا العجلتين الأمامية والخلفية، مما يشير إلى نظام التوجيه المحوري.

كما يبرز الطابع الهجومي الشرس للدراجة من خلال الجبهة المنخفضة للأسفل مع الكشاف العامل بتقنية ليد، والمصباح الخلفي المدمج بالمقعد والإطارات العريضة.

وتنطلق الدراجة بقوة 60 كيلوواطا تصل بها إلى السرعة القصوى 150 كلم/س، وتتسارع بها من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4 ثوان فقط. وتحمل الدراجة الهيدروجين اللازم لعملية الدفع فيما يشبه خرطوشة يمكن استبدالها بسهولة عند التزود بالوقود.