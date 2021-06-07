رحلة إلى عالم الهايبر كار.. سرعات خارقة لنسخ محدودة وأسعار فلكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة من شركات تصنيع السيارات الفارهة عن طرح نسخ مختلفة من الهايبر كار والتي تأتي بسرعات خارقة لعدد محدود من السيارات.

وفي عالم الهايبر كار تتميز النسخ بالسرعات الخارقة لهذا العدد المحدود من السيارات بالإضافة إلى أسعارها الفلكية.



هايبر كار بقوة 1233 حصانا

وأعلنت شركة تشينجر Czinger الأمريكية إطلاق أيقونتها 21C الهايبر كار، والتي تزأر بقوة 1233 حصانا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تعتمد في إنتاج السيارة الجديدة على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يقتصر إنتاجها على 80 نسخة فقط.

وتعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم خاص؛ حيث يجلس السائق متمركزا في الأمام والراكب الآخر في مقعد خلفي.

وتعتمد السيارة على هيكل من ألياف الكربون، وتستلهم ملامحها من موديلات السباقات 24 ساعة من خلال القسمات الشرسة على الكشافات الأمامية وفتحات التهوية الضخمة على الجوانب والرفارف المقببة مفتولة العضلات.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتألف من محرك V8 سعة 2.88 لتر بقوة 948 حصانا ومحركين كهربائيين، مع مولد بدء حركة كهربائي وبطارية ليثيوم تيتانات. وتبلغ القوة الكلية للنظام 1233 حصانا.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها الفارغ 1250 كجم، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 452 كلم/س.

هايبر كار بأنظمة الدفع البديل

أعلنت شركة "موراند كارز" عن بدء انتاج هايبر كار جديدة تتاح بنظام الدفع الهجين أو الكهربائي الخالص وبقوة تبلغ 1200 أو 2000 حصان.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الموديلات الخارقة -المقرر طرحها عام 2023- ستكون مزيجا من سيارات سباقات الفورمولا 1 و 24 ساعة، وستكون معتمدة على مفهوم التصميم الداخلي الفاخر وأحدث تقنيات الاتصال.





وبالنسبة للموديل الهجين تم التخطيط لدمج محرك احتراق داخلي V10 وثلاثة محركات كهربائية بإجمالي قوة 1200 حصان. أما النسخة الكهربائية فتزأر بقوة 2000 حصان تستمدها من 4 محركات.



وتبلغ السرعة القصوى في كلا الإصدارين 400 كم/س، بينما يتم التسارع من الثبات إلى 200 كم/س في غضون 6.5 ثانية.

وتمتاز السيارة الهجين بمدى سير يبلغ 70 كيلومتر، في حين تصل الكهربائية إلى 301 كلم، كما تتراوح أوقات الشحن بين دقيقتين وعشر دقائق.

وبفضل الاعتماد على ألياف الكربون والمواد المركبة المصنوعة من الألياف الطبيعية يصل الوزن إلى 1370 كجم في النسخة الهجين و1250 كجم في النسخة الكهربائية.

"إستريما" تخطط لطرح سيارة كهربائية خارقة

وكشفت شركة "إستريما" عن خططها لطرح سيارة كهربائية ذات معدلات أداء خارقة من فئة "هايبر كار" بحلول عام 2023.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الهايبر كار Fulminea الكهربائية تعتمد على بطارية الحالة الصلبة مع مكثف سوبر، والتي تمتاز بكثافة طاقة عالية وتعمل على توفير مدى سير كبير.





وتبلغ سعة البطارية 100 كيلوواط ساعة وتوفر مدى سير يصل إلى 520 كلم (وفقا لدورة WLTP).

وتعتمد الهايبر كار على سواعد 4 محركات كهربائية بقوة 2040 حصانا. وبفضل هذه القوة الخارقة تصل السيارة إلى السرعة القصوى البالغة 320 كلم/س في أقل من 10 ثوان.

ومن المقرر انتاج الهايبر كار Fulminea الجديدة في إصدار محدود يتألف من 61 نسخة فقط ويتوفر بسعر يتراوح بين 1.5 - 2 مليون يورو.