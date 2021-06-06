موجز ”الخليج 365” للسيارات.. رينو تطلق Kangoo ووداع طرازات فيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قررت شركة السيارات الإيطالية فيات (Fiat) التوقف نهائيا عن تصنيع السيارات التقليدية من أجل السيارات الكهربائية.

تنمو صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بقوة مع الإقبال المتنامي على شراء هذه الفئة من السيارات.

تعمل شركة بي إم دبليو الألمانية لتصنيع السيارات الفارهة، على توسيع باقة منتجاتها من السيارات الكهربائية في إطار خطتها للحفاظ على البيئة

في بعض الأحيان قد يتوغل دبور داخل السيارة خلال فصل الصيف. فما العمل حينئذ؟

أطلقت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات، الجيل الثالث من سيارتها Kangoo المدمجة، والتي تأتي بالعديد من المزايا الجديدة.