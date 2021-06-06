يلو تعيد إطلاق حملة #حياتك_لاتدخنها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قامت الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بإعادة إطلاق حملة حياتك لا تدخنها بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث تهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة التدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة.

وجاءت المبادرة لتعتمد على مشاركة الجمهور وتفاعله مع أنشطة الحملة، من خلال المشاركة برسائل اتصالية توعوية متنوعة عبر هاشتاق #حياتك_لا_تدخنها، بالإضافة إلى منشورات توعية في الاماكن العامة على مدار السنة.

هذا والجدير بالذكر أن يلو كانت سباقة في جملة منع التدخين من خلال التواصل مع أكبر عدد من المشاركين من أفراد المجتمع من خلال التزامهم بعدم التدخين وإلحاق الضرر بأنفسهم كما أنها نوّهت إلى خطورة التدخين بداخل السيارات وحظرته بداخل سياراتها المستأجرة من 2019 وحتى يومنا هذا، على أن يتم تطبيق غرامة في حالة التدخين داخل السيارة والتبرع بها إلى جمعية نقاء لمكافحة التدخين.