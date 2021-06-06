كيا الجبر تطلق حملة على صيانة فرامل سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، حيث أطلقت حملة صيانة الفرامل “أعد الحياة إلى الفرامل”.

تفاصيل الحملة:

1- استبدال الفحمات الأمامية

– حزمة 499 ريال (بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)

– حزمة 599 ريال (اوبتيما، K5، كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)

2- استبدال الفحمات الخلفية

– حزمة 399 ريال (بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، اوبتيما، K5، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)

– حزمة 499 ريال (كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)

الشروط:

الحملة سارية من 20 مايو حتى 31 أغسطس 2021

باستثناء K4000، ستينجر

خرط الهوبات إذا لزم الأمر

استبدال الهوبات غير مشمول بالحزمة

الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة

تطبق الشروط والاحكام

للتواصل مع الشركة: اضغط هنا

صورة العرض: