كيا الجبر تطلق حملة على صيانة فرامل سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، حيث أطلقت حملة صيانة الفرامل “أعد الحياة إلى الفرامل”.
تفاصيل الحملة:
1- استبدال الفحمات الأمامية
– حزمة 499 ريال (بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)
– حزمة 599 ريال (اوبتيما، K5، كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)
2- استبدال الفحمات الخلفية
– حزمة 399 ريال (بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، اوبتيما، K5، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)
– حزمة 499 ريال (كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)
الشروط:
- الحملة سارية من 20 مايو حتى 31 أغسطس 2021
- باستثناء K4000، ستينجر
- خرط الهوبات إذا لزم الأمر
- استبدال الهوبات غير مشمول بالحزمة
- الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة
- تطبق الشروط والاحكام
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صورة العرض: