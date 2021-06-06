وفاة رجل الأعمال السعودي منصور عجّة أحد مالكي شركة مكلارين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مكلارين عن وفاة رجل الأعمال السعودي منصور عجّة، وذلك عن عمر يناهز 68 عاماً.

ولد عجّة في عام 1952، وكان رجل أعمال لامع امتلك جزءً من أسهم مجموعة تاغ العالمية الشهيرة قبل استحواذه لاحقاً على أسهم بمجموعة مكلارين في عام 1984.

رجل الأعمال السعودي معروف في أوساط الفورمولا ون بمساهماته الطويلة مع مكلارين، وكانت بدايته عبر والده الذي أسس شركة تاغ الاستثمارية والتي بدأت دعم رياضة المحركات في عام 1979.

وفي نهاية عام 1981، تواصل رون دينيس رئيس مكلارين آنذاك مع عجّة راغباً في شراكة تاغ مع فريقه، وبالفعل، تم التوصل لاتفاق تضمن تمويل محرك تيربو من بورشه.

الشراكة حققت نجاحاً مبهراً، حيث استطاعت مكلارين اقتناص لقب بطولة العالم للفورمولا ون خلال عام 1984.

ليصبح عجّة أكبر حاملي أسهم مكلارين، مع تقدم فريق مكلارين وإحرازه مزيداً من البطولات العالمية.

يذكر بأن رجل الأعمال السعودي واجه متاعباً صحية في نهايات 2013، وخضع إلى زراعة مزدوجة للرئة، وصحيح أنه تعافى وعاد إلى مواصلة العمل مع مكلارين، إلا أنه سلّم منصبه في مجلس إدارة فريق مكلارين إلى نجله سلطان.

واستمر منصور عجّة في متابعة فورمولا ون بشغف إلى وقتنا هذا، خاصة وأن شراكته مع مكلارين التي استمرت لما يقارب 4 عقود جعلته دائماً يشعر كما لو كان جزءً من عائلة فريق السباقات البريطاني.