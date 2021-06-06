هل يمكن الاعتراض على المخالفة المرتبطة بـ”حالة حرجة”؟ المرور يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الاعتراض على مخالفة السرعة المرتبطة بإيصال حالة حرجة إلى المستشفى لإنقاذها.

وتساءل المُتابع، قائلًا: “لديّ مخالفة سرعة سجلت بحقي حينما كنت متجها لمستشفى لإيصال حالة حرجة وعندي جميع الإثباتات وتقارير طبية للحالة واعترضت على المخالفة، وتم رفض الاعتراض وأرجو متابعة ذلك”.

وأجاب المرور موضجًا أن قائد السيارة يمكنه تقديم الاعتراض على المخالفة عبر الحساب الخاص به في بوابة أبشر مع تقديم ما يثبت ذلك، إذ أنه وفقًا للمادة الـ«75» من نظام المرور يجوز للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة؛ وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.