أكثر 10 شركة إنتاجا لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنمو صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بقوة مع الإقبال المتنامي على شراء هذه الفئة من السيارات.

وفي الوقت الذي أدت فيه جائحة "كوفيد-19"، إلى تراجع مبيعات السيارات 16 % في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41% إلى نحو 3 ملايين سيارة.



وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في ، 2020 في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب 10% من الإنفاق الإجمالي.2015.

وظل هذا النمو حتى الربع الأول من 2021، الذي شهد اكتساحا لمبيعات السيارات الكهربائية، على حساب مبيعات السيارات العادية التي تعمل بالوقود الأحفوري، وقفزت بنسبة 140% في الربع الأول من 2021، حسبما أعلنت وكالة الطاقة الدولية.

وازدادت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية 140% في الربع الأول إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وعلى مستوى العالم ارتفعت مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف في الفترة في أول 4 أشهر من 2021 إلى 65.9 جيجاواط ساعة، مع تنامي الطلب في ظل سعي الدول لتقليل انبعاثات الكربون.

ترتيب الشركات المُصنعة للبطاريات

تتربع الشركة الصينية "كونتيمبوراري آمبريكس تكنولوجي " سي إيه تي إل" على عرش الشركات الأكبر بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بحصة سوقية 32.5%، وفق بيانات شركة إس إن إي ريسيرش.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي زادت مبيعات الشركة بحوالي 4 أضعاف إلى 21.4 جيجا واط ساعة، وتخطط سي إيه تي إل لتشييد مصنع جديد لبطاريات السيارات في شنغهاي، وتجري محادثات مع الحكومة بشأنه، بحسب رويترز.

وتستفيد الشركة من استمرار توسع السوق الصيني، إذ تقدر شركة الأبحاث كاناليز حجم النمو المتوقع لمبيعات المركبات الكهربائية في الصين بأكثر من 50% هذا العام فقط.

تأتي شركة إل جي إنرجي سوليوشن في المرتبة الثانية بحصة قدرها 21.5% ومبيعات قدرها 14.2 جيجا واط ساعة في أول 4 أشهر من 2021، لتسبق شركة باناسونيك اليابانية التي باعت 9.7 جيجا واط ساعة بنصيب يبلغ 14.7% من السوق العالمي.

وحلت شركة بي واي دي الصينية في المركز الرابع بعد أن استحوذت على حصة سوقية بلغ 6.9% عبر بيع 4.5 جيجا واط ساعة من البطاريات، تلتها شركة سامسونج إس دي آي الكورية الجنوبية البالغ حصتها 5.4% بمبيعات قدرها 3.5 جيجا واط ساعة.

وجاءت شركة إس كيه إينفويشين في الترتيب السادس عبر بيع 3.4 جيجا واط ساعة وحصة قدرها 5.1%، ثم شركة كيه إي إل بي التي باعت 1.8 جيجا واط ساعة في أربعة أشهر مكنتها من الاستحواذ على 2.7% من السوق.

وتقاسم شركة إيه إس سي وجواشون المركز الثامن بمبيعات بلغت لكل واحدة على حدى 1.3 جيجا واط ساعة وحصة قدرها 2%.

وتذيلت الترتيب شركة بي إي في إي التي بلغت حصتها السوقية 1.3% عالميا بمبيعات قدرها 0.8 جيجا واط ساعة.