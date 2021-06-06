شاهد سيارة بي ام دبليو الاختبارية التي ظهرت لأول مرة بعد 17 عام من تصميمها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن سيارة الكروس أوفر كوبيه الاختبارية X6 في معرض فرانكفورت للسيارات 2007، ودشنت نسختها الإنتاجية بعد ذلك بعام واحد، لتُصبح واحدة من أكثر سيارات الشركة مبيعاً على مدار الـ 14 عاماً الماضية، إلا أنه قبل بضع سنوات من وصولها، جرب فريق التصميم في الشركة بعض التصاميم الأخرى المشابهة.

كشفت بي ام دبليو عن مقطع فيديو على يوتيوب تستعرض فيه سيارتين اختباريتين لم تكشف عنهم من قبل، وأبرزهم هي ICE الاختبارية، والتي تمثل مزيجاً فريداً بين سيارات الكوبيه والرودستر والاس يو في، وكانت تستند إلى هيكل X5 مع مقصورة Z4 مع إضافة مقعدين في الخلف.

لم تقم الشركة بعرض سيارة ICE الاختبارية للجمهور مطلقاً، وها هي تعرضه لأول مرة في العالم بعد حوالي 17 عاماً من تصميمها، حيث قام فريق مركز التصميم الخاص بها في كاليفورنيا بتصميمها، حيث أرادت الشركة البافارية الحصول على إبداع هاص من مصممين يعرفون المزيد عن أسلوب الحياة في أمريكا، وكانت النتيجة سيارة رياضية ببابين وأربعة مقاعد تستند إلى X5.

وفي الختام، يُمكنك معرفة المزيد عن السيارة الاختبارية بمشاهدة الفيديو بالأسفل: