سيارات كهربائية جديدة من "بي إم دبليو" مزودة بـ5G

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل شركة بي إم دبليو الألمانية لتصنيع السيارات الفارهة، على توسيع باقة منتجاتها من السيارات الكهربائية في إطار خطتها للحفاظ على البيئة

وأطلقت الشركة الألمانية سيارتيها الكهربائيتين i4 و ix الجديدتين، وأوضحت أن الجران كوبيه i4 تتوفر بسعر 58 ألفا و300 يورو، بينما تصنف ix ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV وتتوفر بسعر يبدأ من 77 ألفا و300 يورو.



ويتمتع كلا الموديلين الجديدين بقمرة جديدة من نوعها مع شاشة OLED منحنية، ونظام يعتمد على تقنية 5G.

ويتوفر للجران كوبيه محرك كهربائي بقوة 250 كيلوواطا/240 حصانا، وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 6 ثوان، بينما تبلغ السرعة القصوى 190 كلم/س. وبفضل البطارية سعة 80 كيلوواطا ساعة تبلغ السيارة مدى السير 590 كلم.

ويضم برنامج الدفع محركا آخر بقوة 400 كيلووات/544 حصانا، وتبلغ السيارة تسارعا من الثبات إلى 100 كلم/س في حوالي 4 ثوان، كما تصل إلى السرعة القصوى 255 كلم/س.

ويتوفر الموديل ix في البداية بنسختين: الأولى بقوة 240 كيلوواطا/326 حصانا، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.1 ثانية ولتقف على أعتاب 200 كلم/س. وبفضل البطارية سعة 71 كيلوواطا ساعة تبلغ السيارة مدى السير 425 كلم.

أما النسخة الثانية فتعتمد على سواعد محرك بقوة 385 كيلوواطا/523 حصانا، وتتسارع به في غضون 4.6 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى 200 كلم/س، كما يبلغ مدى السير 630 كلم بفضل بطارية سعة 105 كيلوواط ساعة.

وفي وقت لاحق تظهر النسخة الأقوى من السيارة بقوة 440 كيلوواطا/600 حصان. ويتم شحن البطاريات بما يصل إلى 210 كيلوواط، حسب الطراز والمحرك. ويتم شحن 80% من البطارية في أقل من 40 دقيقة. وفي أحسن الظروف، يمكن أن يكفي 10 دقائق من الشحن لمسافة تصل إلى 164 كلم.