ما العمل إذا توغل دبور داخل السيارة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في بعض الأحيان قد يتوغل دبور داخل السيارة خلال فصل الصيف. فما العمل حينئذ؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح نادي السيارات "أوروبا" أنه ينبغي على قائد السيارة التحلي بالهدوء والتريث؛ حيث لا يجوز توجيه المقود بعنف أو القيام بكبح السيارة على نحو مفاجئ، وذلك تجنبا لوقوع حادث.

وبدلا من ذلك، ينبغي خفض سرعة السيارة تدريجيا مع مراعاة الحركة المرورية، ثم إيقاف السيارة في أقرب فرصة آمنة - في ساحة انتظار مثلا- ثم فتح كل نوافذ السيارة، حتى يخرج الدبور.

ماذا عند اللدغ؟

يفضل في هذه الحالات أخذ حقنة من دواء الإبينيفرين Epinephrine أو كما يُعرَف بالأدرينالين في حال التعرُّض للسعة الدبور، وغالبًا ما يؤخذ دواء الإبينيفرين باستخدام محقنٍ ذاتيّ يحتوي على العلاج؛ أيّ أنه يكون على شكل حقنةٍ جاهزةٍ للاستخدام، ويجب الحصول على الرعاية الصحيّة فورًا بعد ظهور أعراض الحساسيّة واستخدام الدواء.