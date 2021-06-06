رينو الفرنسية تطلق Kangoo المدمجة.. شاهد المواصفات والسعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات، الجيل الثالث من سيارتها Kangoo المدمجة، والتي تأتي بالعديد من المزايا الجديدة.

وقالت الشركة إن سعر السيارة يبدأ من 16 ألف و886 يورو بالنسبة للنسخة الخدمية ومن 23 ألف و800 يورو بالنسبة لنسخة الركوب العائلية.



وأوضحت الشركة الفرنسية أنه في سياق تغيير الجيل زاد طول Kangoo بحوالي 20 سم ليصل إلى 4.49 متر والعرض بحوالي 10 سم، وهو ما ساعد الآن على توفير مساحة أكبر للركاب والأمتعة.

ويسع حيز الأمتعة ما يصل إلى 3700 لترا. ولتسهيل عملية الدخول للسيارة تسمح الأبواب بزاوية فتح 90 درجة.

وتم تصميم Kangoo بشكل أكثر جاذبية من الخارج، وأصبحت أكثر أناقة من الداخل وتتمتع بتجهيزات أفضل، كخيار نظام ملاحة بشاشة تعمل باللمس مع اتصال بشبكة الإنترنت ومساعد الطرق السريعة ومساعد الزحام ونظام التحذير من مغادرة حارة السير، كما أن الكشافات العاملة بتقنية LED أصبحت الآن ضمن التجهيزات القياسية.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 55 كيلوواطا/75 حصانا و96 كيلوواطا/130 حصانا، وكذلك هناك خطط لطرح نسخة كهربائية بقوة 75 كيلوواطا/102 حصان مع بطارية سعة 44 كيلوواطا ساعة، تبلغ بالسيارة مدى السير 250 كلم.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 183 كلم، كما يتراوح استهلاكها من الوقود في بداية الطرح في الأسواق بين 4.9 لتر ديزل/100 كلم و6.5 لتر بنزين/100 كلم.