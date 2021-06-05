موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "بولت" للشرطة وتفوق تسلا المستعملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شيفروليه الأمريكية عن طرحها لنسخ مخصصة لأجهزة الشرطة من موديل "بولت"، تشمل فئتين SSV وEUV.

كشفت فيات عن الاسم الرسمي للطراز الكروس أوفر الصغير الذي كانت قد طالبت عشاقها باختيار اسمه عبر مبادرة على موقعها الإلكتروني.

كشفت دراسة أجراها خبراء مختصون بأخبار شركة تسلا، عن تربع الماركة على قمة مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة بالنصف الأول من 2021.

تنافس بويك الأمريكية ضمن فئات suv كبيرة الحجم لعام 2022، بطرحها لنسخة جديدة كليا من طرازها "إنكلاف".