ماكرون يشيد بـ"دبلوماسية التوازن" التي ينتهجها العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"دبلوماسية التوازن" التي ينتهجها العراق، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فقد ذكر ماكرون بعزمه على "مواصلة التزامه من أجل الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، وشجع خصوصا على "تسهيل إجراء مشاورات في بغداد بين القوى الإقليمية".



وأضاف بيان الإليزيه أن ماكرون "أعرب أيضا عن دعمه لرئيس الوزراء في جهوده للتهدئة وإبقاء العراق في منأى من التوترات الإقليمية".

وأبلغ الرئيس الفرنسي الكاظمي "قلقه حيال الأحداث الأخيرة التي وقعت في بغداد"، من دون تفاصيل إضافية.

وقتل متظاهران بالرصاص وأصيب عشرات آخرون في بغداد خلال مواجهات أعقبت مظاهرة في 25 مايو/أيار إحياء لذكرى الناشطين المدافعين عن الديمقراطية والذين اغتيلوا أخيرا، بحسب الشرطة ومصادر طبية.

ومنذ بدء "ثورة أكتوبر" في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعرض أكثر من سبعين ناشطا عراقيا لاغتيالات أو لمحاولات اغتيال فيما خطف عشرات آخرون لفترة قصيرة.

ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، لكن المدافعين عن الديمقراطية واثقون بأن القتلة معروفون لدى الأجهزة الأمنية، ولم يتم اعتقال أي منهم رغم وعود الحكومة.