خطوات بسيطة لتنظيف وغسل عادم السيارة في المنزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر عادم السيارة (الشكمان) من أهم الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة تامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن احتراق الوقود اللازم لعملية التشغيل إلى خارج السيارة عبر أنبوب العادم.

كما يقوم العادم بعملية معالجة شاملة للانبعاثات الكربونية الضارة قبل خروجها من السيارة لخفض نسبة التلوث الناتج من احتراق الوقود، بالإضافة إلى خفض الضوضاء الصادرة من المحرك.

لكن مع مرور الزمن تعاني الكثير من السيارات من تراكم واتساخ أنبوب العادم بالكربون الأسود الناتج عن احتراق الوقود بغرفة المحرك، الأمر الذي يؤثر على أداء وسحب المحرك وكذلك الشكل العام للسيارة.

ولقد نصح الخبراء بضرورة تنظيف وغسل عادم السيارة بصورة دورية للحفاظ على أداء وعزم المحرك، لذا نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لتنظيف وغسل عادم السيارة في المنزل، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية.

– في البداية يجب تحضير الأدوات اللازمة لتنظيف وغسل العادم، وهي “قفازات جلدية، فرشاة تنظيف الإطارات، فوطة غسيل الإطارات، صابون تنظيف الإطارات، سلك مواعين “سلك خشن خاص بغسل أواني المطبخ”، ملمع معادن، كريم حماية الإطارات”.

– قم برش أنبوب عادم السيارة بالماء لإزالة الرواسب العالقة من الكربون والأوساخ العالقة، ثم بعد ذلك يتم مزج الماء بصابون الإطارات، ورشه على العادم من الداخل والخارج، مع التنظيف بالفرشاة، ثم تركه ليجف لمدة خمس دقائق.

– بعد مرور عشر دقائق، قم باعادة غسل أنبوب العادم، مع اتخاذ الحذر من تسرب المياه إلى نظام العادم الداخلى، ثم يعاد بعد ذلك رشه مرة أخرى بصابون التنظيف، ثم فركه من الداخل والخارج بالسلك الخشن الخاص بغسل أواني المطبخ.

– قم برش العادم مرة أخرى، ثم أتركه حتى يجف تماماً، ثم بعد ذلك يتم مرحلة التلميع عن طريق وضع كمية من ملمع الصلب على فوطة غسيل الإطارات، ويتم فركها بشكل كامل على العادم من الداخل والخارج.

– ثم قم بوضع ثلاث طبقات من كريم حماية الإطارات على ماسورة العادم من الخارج والحواف الداخلية، وهكذا تكون انتهيت من تنظيف وغسل عادم السيارة.