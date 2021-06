بنتلي كونتيننتال GT3 للسباق بقوة 750 حصان تستعد لرقم قياسي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تضع بنتلي اللمسات الأخيرة على سيارة السباق الجديدة كونتيننتال GT3 بايكس بيك، والتي تخطط لتحقيق رقم قياسي جديد بها في سباق صعود التل الشهير، حيث تخضع السيارة لاختبارات ديناميكية، كما طورت محركها لاستخدام الوقود المتجدد، وستُشارك السيارة في السباق في 27 يونيو الجاري.

سيتم تشغيل السيارة الجديدة بوقود السباقات المتجدد 98RON وهو مزيج مخصص من الوقود الحيوي المتقدم المصمم خصيصاً لسيارات السباقات والذي يخفض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 85%، وتستمد قوتها من نسخة معدلة من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة أكبر من 750 حصان و1,000 نيوتن.متر من عزم الدوران.

طورت بنتلي أيضاً وأضافت نظام تبريد ثانوي في الجزء الخلفي من السيارة مع مآخذ هواء تحل محل النوافذ الخلفية، وتوجه الهواء عبر المبرد ثم يخرج الهواء من خلال فتحات خاصة في غطاء الصندوق الخلفي، ويتم استخدام ناقل الحركة القياسي من بنتلي، مع مادة تشحيم معدة خصيصاً، لكن عمود الدفع الخلفي أصبح أكثر سماكة لتوفير المزيد من المتانة.

تم تعديل الهيكل بالطبع لتعزيز ديناميكية السيارة الهوائية، وتتميز بمكابح مبردة بالماء، وتولد السيارة قوة سفلية أكثر بـ 30% من القياسية بفضل الترقيات، كما حصلت على أكبر جناح خلفي يتم تركيبه على سيارة بنتلي على الإطلاق.

وفي الختام، ستتسابق السيارة كما ذكرنا آنفاً في سباق صعود تل بايكس بيك في 27 يونيو، وتتميز باللونين الأسود والذهبي، وتريد بنتلي تحقيق رقم قياسي جديد في هذا الحدث، بعد أن سجلته مع سيارات بنتايجا W12 وكونتيننتال GT W12 في السابق.

