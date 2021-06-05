بعد قصف مخيم لاجئين بالعراق.. تحذير أمريكي لتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن استهدف المدنيين بمخيم مخمور في العراق يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها، مساء السبت، ليندا توماس جرينفيلد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنها أوضحت للمسؤولين الأتراك عواقب أي هجوم يستهدف المدنيين.



وأعربت السفيرة الأمريكية عن بالغ قلق واشنطن حيال العنف الذي وقع بالقرب من مخيم مخمور في العراق، ودعت جميع الأطراف إلى احترام حقوق اللاجئين.

وفي وقت سابق، قتل عدد من عناصر البيشمركة الكردية شمالي العراق، في واقعة اختلفت الروايات حول سببها بين قصف تركي معتاد في المنطقة، وكمين لحزب العمال الكردستاني.

وقال مصدر أمني كردي لـ"الخليج 365" إن "4 من عناصر البيشمركة قتلوا وأصيب 6 بجروح في قصف جوي تركي على العمادية".

وذكر المصدر لـ"الخليج 365" أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي نفذت صباح اليوم قصفاً استهدف منطقة جبل متين شمالي محافظة دهوك، حيث ترابط قوة من البيشمركة الكردية".

وأضاف المصدر أن "القصف الجوي أسفر عن سقوط 4 قتلى من القوات الكردية و6 جرحى تتفاوت خطورة إصاباتهم"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

لكن وكيل وزارة البيشمركة، سربست لزكين، قال في تصريح لاحق تابعته ”الخليج 365”، إن "ضحايا قوات البيشمركة سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال" الكردستاني.

وكانت القوات التركية جددت، الثلاثاء الماضي، قصفها لقرى وبلدات في محافظة دهوك إحدى مدن إقليم كردستان شمالي العراق.

وتشهد مدن إقليم كردستان قصفا بشكل شبه أسبوعي من الطيران العسكري والمدفعية التركية بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التي تتمركز في القرى الجبلية داخل الحدود العراقية.

وسجلت الحكومة العراقية عدة احتجاجات على العمليات التي تقوم بها قوات أردوغان داخل أراضيها.