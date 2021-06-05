ترامب يتعهد بالانتقام من زوكربيرج بعد صفعة فيسبوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد دونالد ترامب بالانتقام من مارك زوكربيرج على فيسبوك بعد عودته إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى اعتزامه الترشح لانتخابات 2024.

وأبدى الرئيس الأمريكي السابق استياءا بالغا عقب قرار الرئيس التنفيذي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بحظر حساب ترامب على منصات "فيسبوك" حتى يناير/ كانون الأول 2023 على الأقل، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال ترامب: "في المرة القادمة التي أكون فيها في البيت الأبيض لن يكون هناك المزيد من العشاء مع مارك زوكربيرج وزوجته، سيكون الأمر كله مقتصرا على الأعمال فقط".

يأتي تصريح ترامب في أعقاب تصريح سابق قال فيه: "إن حكم فيسبوك إهانة لـ 75 مليون شخص صوتوا لنا فى الانتخابات الرئاسية المزورة العام الماضي".

لكن شركة "فيسبوك" قالت إنها قد تقرر حظر ترامب لفترة أطول من عامين، وهو ما أيدته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في مؤتمرها الصحفى مساء أمس الجمعة.

وقالت بساكي: "يجب على شركات التواصل الاجتماعي أن تفرض رقابة على (المعلومات المضللة)، وأننا تعلمنا الكثير من الرئيس ترامب، الرئيس السابق، على مدى العامين الماضيين حول سلوكه وكيفية استخدامه لهذه المنصات. من غير المحتمل أن يغير سلوكه خلال العامين المقبلين. سوف نرى".

وأضافت: "كما هو الحال دائما، فإن القرار المتخذ يعود للشركة وللمنصة، ومن الواضح أنها خرجت واتخذت قرارها، ومع ذلك، لا تزال وجهة نظرنا مفادها أن كل منصة تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الكاذبة، سواء كانت تتعلق بالانتخابات أو حتى بشأن لقاح فيروس "كورونا" المستجد، إذ نحاول الحفاظ على سلامة الجمهور الأمريكي وجعل المزيد من الناس يعودون إلى الحياة الطبيعية".

تم تعليق حساب ترامب من قبل "فيسبوك" في أعقاب هجوم 6 يناير/ كانون الأول على مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث حاول أنصاره منع التصديق على فوز بايدن.

ورغم سلسلة الهزائم القانونية التي شهدتها البلاد عقب خسارة الانتخابات، واصل ترامب تمسكه بالمزاعم الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات دون تقديم أي دليل.

وقال المتحدث باسم ترامب، جيسون ميلر: "تأييد ترامب لم يتوقف والناس دائما يشجعونه على الترشح عام 2024، لكنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار. سيفعل ذلك في الوقت المناسب".

بدأ ترامب عودته السياسية بخطاب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ اليميني في فلوريدا في فبراير/ شباط، وسيتوجه إلى نورث كارولينا نهاية هذا الأسبوع للتحدث في مؤتمر الحزب الجمهوري السنوي.

ومن المتوقع أيضًا أن يلقي كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ اليميني في تكساس الشهر المقبل، وقد تحدث مساعدوه عن احتمال قيامه بعقد مسيرات في فلوريدا وجورجيا وأوهايو خلال الصيف.