بي ام دبليو X7 2022 فيس ليفت تظهر بوضوح أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل صانعة السيارات البافارية بي ام دبليو على تطوير نسخة فيس ليفت من سيارتها X7 والتي ستُدشن كموديل 2022، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لها أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج.

تظهر السيارة بتمويه أبيض وأسود على الواجهتين الأمامية والخلفية، وتقوم الشركة باختبار المكونات الحيوية للاس يو في المحدثة على الحلبة، حيث ستحصل على ترقيات بارزة تشتمل على مصابيح أمامية جديدة بمستوى منخفض عن الحالية، وشبك أمامي محدث.

تبدو التعديلات التي تم إجراؤها على الواجهة الخلفية أقل، حيث ستقتصر على الأرجح على رسومات مصابيح خلفية ليد جديدة، ومصد محدث، في حين لم تكشف الصور التجسسية عن المقصورة، لكن لا نتوقع رؤية الكثير من الترقيات باستثناء بعض التحديثات للنظام الترفيهي.

وفي الختام، لا يُتوقع أن تتغير المحركات، حيث يتوفر إصدار xDrive40i بمحرك ذي ستة أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصان، وإصدار M50i بمحرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصان، كما ستُطلق ألباين أيضاً نسختها المحدثة من XB7 عند تدشين X7 العادية.

