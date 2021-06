شاهد جيب رانجلر 6 مقاعد معدلة معروضة للبيع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُعد جيب رانجلر واحدة من أبرز السيارات الأمريكية وأكثرهم شهرة وقدرة على الطرق الوعرة، ويعد موديل 2022 بأن يكون أكثر قدرة من أي وقت مضى، لكن لا تزال الموديلات الكلاسيكية منها تحتفظ برونقها، ويقوم البعض بتعديلها، واليوم، نستعرض لكم واحدة من هذه النسخ الكلاسيكية المعدلة بتصميم فريد من نوعه.

السيارة المعدلة هي رانجلر روبيكون 4×4 موديل 2006 معروضة للبيع في مزاد علني، وقد قام مالكها بتحويلها إلى سيارة ليموزين طويلة، حيث تحصل على قاعدة عجلات أطول من القياسية بـ 1,370 مم، وتم إجراء القطع واللحام بواسطة شركة Illusion Coach Builders LLC الأمريكية، وحصلت على مجموعة من الأبواب الخلفية ومقعدين آخرين ليصبح المجموع ستة مقاعد، لكن بالتأكيد هذه الترقيات تجعلها أقل قدرة على الطرق الوعرة.

تستمد السيارة قوتها من محركها الأصلي بست أسطوانات سعة 4.0 لتر يولد 190 حصان و319 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع كُلي وناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات، كما تحصل على نفس الجنوط الأصلية مقاس 16 بوصة، ومصابيح ضباب ونوافذ وأقفال يدوية ومكيف هواء.

وفي الختام، تشتمل الترقيات تركيب نظام عادم Magnaflow، وطلاء معدني على بعض أجزائها، وسقف ناعم مخصص، ومشغل أقراص مضغوطة Kenwood، ويُذكر أن سعر السيارة في المزاد وصل حالياً إلى 7,600 دولار (28,500 ريال) وسينتهي المزاد في 7 يونيو 2021.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin