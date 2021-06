سيصعب عليك تصديق سعر مساحة ركن السيارة المباعة في هونج كونج!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع زيادة عدد سُكان المدن سنوياً، ترتفع أسعار كل شيء تقريباً، وهو ما ينطبق أيضاً على ساحات ركن السيارات، حيث تُعاني مدينة هونغ كونغ الصينية من نقص حاد فيها، ليرتفع سعرها بشكل جنوني حيث يُمكن أن تُكلفة أكثر من متوسط سعر منزل أو فيلا بالمملكة.

مؤخراً بيعت مساحة ركن في مشروع فائق الفخامة يقع في منطقة “ذا بيك” الواقعة على أعلى تل في هونغ كونغ مقابل 1.3 مليون دولار (4.9 مليون ريال)، وبهذا السعر يُمكنك شراء سيارة مكلارين سينا ويتبقى لديك ما يكفي لشراء بضع سيارات شيفروليه كورفيت!

حطمت مساحة الركن هذه الرقم القياسي لأغلى مساحة ركن في العالم والتي كانت مُسجلة في هونغ كونغ أيضاً بسعر 980,000 دولار (3.7 مليون ريال).

يُذكر أن سكان هونغ كونغ يبلغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ونصف مليون نسمة يسكنون في ما يقرب من 1,100 كم مربع، وهي واحدة من أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في العالم، وواحدة من أغلى المدن للعيش فيها.

وتُعتبر المدينة واحدة من القوى الاقتصادية الرئيسية في جمهورية الصين، فهذه المدينة تجذب أموالاً طائلة، وفيما يتعلق بساحات ركن السيارات، فمن الواضح أن الأغنياء على استعداد لإنفاق الملايين للحصول عليها.

وفي الختام، تنحسر الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا بالصين، ليشهد سوق العقارات الفاخرة هُناك زيادة طفيفة في المبيعات، ففي الشهر الماضي، تم تأجير منزل في نفس المنطقة بمبلغ 210,000 دولار شهرياً (787,000 ريال)، وهو رقم قياسي جديد أيضاً.

