نصائح لحماية الأطفال من أشعة الشمس داخل السيارة خلال الصيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذر خبراء نادي السيارات ADAC الألماني من ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس في الصيف، وذلك لأنه يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

وأوضح الخبراء الألمان أن درجة الحرارة ترتفع بشدة داخل السيارة بفعل التعرض لأشعة الشمس لحد قد يصل إلى 60 درجة مئوية، حتى إذا كانت نوافذ السيارة مفتوحة بعض الشيء، وهو ما يرفع خطر الموت بفعل تعرض الجسم للحرارة الشديدة.

وكشفت إحصائيات صادرة عن منظمة سلامة الطفل إلى أن نحو 37 طفلًا في المتوسط يلقون حتفهم سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بسبب تركهم داخل السيارات، لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة لمواجهة خطورة أشعة الشمس الشديدة على الأطفال في الصيف.

– يفضل أثناء التنقل مع الأطفال، إغلاق فتحة السقف الداخلي لمنع أشعة الشمس المباشرة من الوصول إلى أطفالك.

– يمكن تقليل خطر تعرض أطفالك لأضرار أشعة الشمس عن طريق إستخدام ستارة واقية يتم لصقها على الزجاج، حيث أن هذه الستارة مفيدة حتى لو كانت سيارتك بنوافذ داكنة.

– يفضل تشغيل المكيف كي لا يشعر أطفالك بالحر، بجانب ارتداء أطفالك ملابس بألوان فاتحة.

– يفضل أثناء الرحلات الطويلة في السيارة تحت أشعة الشمس إستخدام كريمات واقية من الأشعة فوق البنفسجية يتم وضعها على كل الجلد المكشوف للأطفال.