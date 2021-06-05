سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 5 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لليوم الثالث توالياً استقر سعر صرف الدولار في سوريا، في التعاملات المبكرة اليوم السبت 5 يونيو 2021، بالسوق غير الرسمية.

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، وهي نفس الأسعار دون تغيير منذ الخميس الماضي.



ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي من عدمه.

بالمقابل بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

اقتصاد حرب

وفقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته، وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وخلال عشر سنوات على بدء الاحتجاجات الشعبية والأزمة السورية والحرب الطاحنة المتعددة الجنسيات التي رافقتها مني الاقتصاد السوري بخسائر فادحة استنزفت ودمرت أكثر من ثلثي موارده.

ونتيجة هذه الخسائر تراجع الناتج المحلي لهذا الاقتصاد الذي كان من بين أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعا إلى أقل من 20 مليار دولار بعدما زاد على 60 مليار دولار عام 2010.

ومع استمرار الأزمة ونفوذ مجموعات أمراء الحرب وتشديد العقوبات الغربية وتبعات كورونا والجفاف يستمر الوضع بالتراجع.

وفي الوقت الذي كان فيه معدل الأجر الشهري يتراوح بين 300 إلى 600 دولار قبل الأزمة، أضحى بحدود 20 إلى 50 دولارا في الوقت الحاضر.

وحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 67% منهم أضحوا بحاجة إلى مساعدات شهرية لمواجهة الجوع.

قانون استثمار جديد

وأصدر بشار الأسد الرئيس السوري قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

يهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية.

ويضمن "قانون الاستثمار الجديد تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية".

اليورو والإسترليني

بخلاف الدولار تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلاً 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع، مقابل 3854 ليرة للشراء و3947 ليرة للبيع أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى نحو 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 4466 ليرة للشراء و4589 ليرة للبيع أمس.

الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي عند 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، وهي نفس مستويات أمس.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية مستقراً عند 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع، مقابل 10497 ليرة للشراء و10789 ليرة للبيع أمس.