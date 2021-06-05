شيفروليه الأمريكية تعلن عن طرحها لنسخ مخصصة لأجهزة الشرطة من موديل "بولت"

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

أعلنت شيفروليه الأمريكية عن طرحها لنسخ مخصصة لأجهزة الشرطة من موديل "بولت"، تشمل فئتين SSV و EUV.



ونقل موقع "موتور وان" المتخصص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز بولت المخصص للشرطة وتطرحه شيفروليه لعام 2022 المقبل.

وهر الطراز في اللقطات الرسمية مجهزة بأجهزة الإضاءة المخصصة لشرطة، وسيكون متوفرا لتستفيد منه كافة أجهزة الشرطة من دول العالم.

وتعمل النسخة الكهربائية SSV من الطراز التي توفرها شيفروليه كموديل للشرطة بنطاق سير حتى 259 ميلا على شحنة واحدة.

في حين تعمل النسخة الكهربائية EUV من الطراز بنطاق سير حتى 247 ميلا على شحنة واحدة فقط.

وبذلك ينضم طراز بولت لقائمة السيارات الكهربائية التي سبق وأن خصصت منها نسخ للاستخدام الشرطي في العالم، ومنها طراز فورد فيوشن، وطراز إكسبلورر، وطراز نسيان "ليف".

كشفت شركة شيفروليه عن أول نسخة SUV "مدمجة" من طرازها الكهربائي "بولت"، في مفاجأة كبرى لسوق السيارات الكهربائية.

ونقل موقع "زا فيرج" أولى اللقطات الرسمية لطراز شيفروليه الجديد بخلاف نسخة جديدة محدثة من "بولت" الأصلية صغيرة الحجم ضمن فئة هاتشباك لعام 2022.

وكانت شيفروليه تصنع طراز بولت في السابق بتصميم خارجي صغير يكفي لأربعة ركاب، حتى قررت طرح أول نسخة SUV مدمجة أكبر حجما.

وأوضح الموقع أن النسخة الأكبر من طراز بولت، لن تكون أفضل في قدراتها الكهربائية من النسخة الهاتشباك الصغيرة.

وستطرح النسخة الصغيرة الجديدة من طراز بولت للأسواق نهاية عام 2021 الجاري بتكلفة تبدأ من سعر 31,995 دولار، في حين ستتوفر النسخة الـ Suv الأكبر حجما من الطراز بتكلفة تبدأ من 43,495 دولار.

وفيما يخص قدراتهما الكهربائية، ذكر موقع "زا فيرج" أن النسخة صغيرة الحجم من طراز بولت ستعمل ببطاريات بقوة 65 كيلوواطا في الساعة تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 259 ميلا.

في حين ستعمل النسخة الأكبر حجما الجديدة كليا من طراز بولت ببطاريات تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 250 ميلا فقط.