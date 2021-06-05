فيات تكشف اسم SUV جديدة طلبت من عشاقها تسميته.. ما هو؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت فيات عن الاسم الرسمي للطراز الكروس أوفر الصغير الذي كانت قد طالبت عشاقها باختيار اسمه عبر مبادرة على موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع "موتور وان"، سبق وأعلنت فيات الإيطالية عن طرحها لموديل جديد ضمن فئة SUV، طالبت من عشاقها أن يشاركوا في تسميته وقامت فيات بنشر اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي تطرحه كبداية بالسوق البرازيلية ضمن فئاتها B-segment من السيارات SUV صغيرة الحجم.

فيات أتاحت لمن ينوون المشاركة في هذا الاستفتاء عبر موقعها الرسمي، ثلاث خيارات من الأسماء، للطراز الجديد يختار عشاق الماركة من بينهم وهم Tuo و Domo و Pulse.









وأعلنت الماركة الإيطالية عن الاسم الفائز في النهاية، وهو Pulse الذي حصد أكبر عدد من ترشحيات زوار الموقع الرسمي للماركة الإيطالية.

وفيما يخص مواصفاته، ذكر الموقع، أن الطراز سيطرح بمحرك توربيني ذي ثلاث أسطوانات بسعة 1.0 لتر ينتج قوة 125 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

وستتوفر منه فئة، تعمل بمحرك آخر بسعة أعلى تصل لـ 1.3 لتر، ينتج قوة 109 أحصنة، وناقل سرعة CVT-type gearbox.