تسلا الأولى في سباق السيارات الكهربائية مستعملة.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أجراها خبراء مختصين بأخبار شركة تسلا، عن تربع الماركة على قمة مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة بالنصف الأول من 2021.

وكشف موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات عن أن الدراسة أجراها موقع "ريكارنت"، ونقلها عنه موقع Teslarati المختص بأخبار تسلا، وكشفت عن تصدر سيارات تسلا لقائمة مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة خلال النصف الأول من العام الجاري، متغلبة على عدد كبير من الماركات.

جاءت تسلا بالمركز الأول بفضل طرازها موديل 3، أعلى طراز كهربائي مبيعا ضمن سوق المستعمل، حيث مثلت مبيعاته وحده ما يتراوح بين نسبة 40 و 50% من من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في النصف الأول من 2021.





من بعدها جاءت ماركة فيات الإيطالية، التي احتلت مبيعات سياراتها الكهربائية المستعملة المرتبة الثانية بنسبة تقترب من 40% من إجمالي مبيعات السيارات من هذه الفئة.

وفي المركز الثالث ماركة مرسيدس بنسبة تتخطى بجزء بسيط الـ 30% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة.

نظام القيادة الذاتية

وبعد ما شهدته سيارات تسلا من حوادث متكررة أثناء عملها على نظام القيادة الذاتية، يسعى إيلون ماسك لتطوير النظام ليصبح أكثر دقة.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، قررت تسلا الاستغناء عن أجهزة استشعار الرادار الأمامية بعدد من سياراتها الجديدة لتعتمد على الرؤية عبر الكاميرات العاملة بالذكاء الاصطناعي ورصد الحركة.

ويطبق هذا النظام الجديد على كل الموديلات المطروحة حديثا من طراز تسلا موديل 3 وطراز تسلا موديل y، لقارة أمريكا الشمالية خلال العام الحالي 2021، حيث تطرح بأكملها بدون أجهزة استشعار الرادار الأمامية.

وعملت تسلا على تطوير تقنية الاعتماد على الرؤية فقط عبر كاميرات سياراتها، ضمن برنامجها لتطوير أنظمة قيادة ذاتية بالكامل لسياراتها المستقبلية.

غير أن هذا النظام الجديد للقيادة الذاتية المعتمد فقط على مراقبة الكاميرات، سيكون قابلا للاستخدام وقت سير السيارة على سرعة 75 ميلا في الساعة، ومنحته تسلا مسمى "أوتو ستير".