"بويك" تدخل سوق الـSUV بسيارة جديدة.. مواصافات Enclave 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس بويك الأمريكية ضمن فئات suv كبيرة الحجم لعام 2022، بطرحها لنسخة جديدة كليا من طرازها "إنكلاف".

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن اللقطات الرسمية المطروحة من الطراز الجديد، الذي يضاف له تصميم جديد كليا عن النسخ السابقة منه.

ويتوفر الطراز بإطارات عملاقة بقياس 20 بوصة، وعدد مميز من أنظمة الأمن والحماية أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع قابلية استشعار حواف الطرق، ونظام للحفاظ على المسار، وأيضا كشافات أمامية بعيدة المدى لقيادة آمنة في الليل.









وفيما يخص قوة المحرك، يطرح طراز بمحرك ينتج قوة 310 أحصنة، بسعة 3.6 لتر، v6، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، ونظام دفع خلفي.

أبرز موديلات "بويك"

وعلى مدار تاريخها كانت ماركة بويك من أبرز الماركات المصنعة للسيارات التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وقدمت الماركة مجموعة مميزة من الموديلات منذ تأسيسها عام 1903، لن ينساها عشاق السيارات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عرضا لأبرز موديلات طرحتها بويك على مدار تاريخها، من مختلف الفئات.

بدأ الموقع القائمة بطراز بويك GNX، الذي طرح في عام 1987، وقال الموقع إن بويك تعاونت مع شركة McLaren Performance ومقرها مدينة ديترويت لتطوير محرك هذا الطراز المميز الذي صنعت منه عدد محدود من نسخ بإجمالي 547 نسخة فقط، بمحرك ينتج قوة 300 حصان.





وجاء ضمن القائمة طراز March Indy Car، الذي طرحته ماركة بويك عام 1984 للمشاركة في سباقات إنديانا بوليس 500.





ومن السبعينيات، جاء طراز GSX، الذي طرح في عام 1970، بمحرك مميز ذي عزم دوران قياسي كأعلى سيارة صناعة أمريكية تتمتع بعزم دوران بهذا القدر حتى عام 2003، ووصل عزم الدوران لـ510 لفات/قدم.





ومن كلاسيكيات الشركة، جاء ضمن القائمة طراز Century الذي طرحته ماركة بويك عام 1938، ويمتع هذا الطراز بتصميم أنيق وكان يعمل بمحرك بقوة 141 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 100 ميل في الساعة، فكان أسرع سيارة أنتجتها ماركة بويك في هذه الحقبة.





من بعده جاء ضمن القائمة، طراز من أوائل الموديلات التي طرحتها ماركة بويك في تاريخها، وهو طراز Model 16B Racers الذي طرح في عام 1909، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك رباعي وقاعدة عجلات بقياس 112 بوصة.



