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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أفضل موديلات السيدان ومفاجأة جاجوار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تواصل شركة كيا تعزيز تواجدها في سوق السيارات بطرح النسخة الأحدث من أيقونتها K5 للعام الثاني على التوالي.

تعزز جاجوار البريطانية أسطولها من السيارات الفخمة ذات السقف المكشوف خلال عام 2022، بالكشف عن موديل P450 الجديد.

تطرح كيا الكورية الجنوبية نسخة جديدة لعام 2022 من طراز سبورتاج تدعم بها أسطولها من السيارات ضمن فئات كروس أوفر المدمجة.

صناعة البطاريات وتطويرها للمستقبل أكثر ما يؤرق صناع السيارات الساعية لاقتحام مجال صناعة السيارات الكهربائية، والتي تسعى للريادة به.

يتوفر خلال عام 2021 بسوق السيارات العالمية مجموعة استثنائية من السيارات الفارهة التابعة لفئة سيدان من مختلف الماركات.

تطرح كيا ضمن سياراتها لعام 2022 نسخة جديدة حديثة من طراز "كارنيفال" ضمن فئات mini van.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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