تويوتا تحسم مصير محرك V8 ديزل للاندكروزر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نقترب من تدشين تويوتا لاندكروزر الجيل الجديد خلال أيام، وقد كثرت التساؤلات مؤخراً عن مستقبل الفئة 70 من الموديل ومحركها الديزل V8 تيربو.

وقد أصدرت تويوتا تصريحات نهائية بشأن الأمر: “لا توجد أي نوايا لإيقاف محرك V8 المستخدم في لاندكروزر 70″، ولكن ماذا عن محرك البنزين V8؟ .. من المتوقع أن مستقبله أكثر هشاشة وتعرضاً للإلغاء، خاصة مع تشدد قوانين الانبعاثات الكربونية حول العالم، ولكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.

رغم تراجع شعبية محركات الديزل في الأعوام الأخيرة بعد فضيحة انبعاثات الديزل من فولكس واجن وعدة شركات ألمانية أخرى، تستمر بعض الشركات في دعم محركات الديزل لعزم دورانها المرتفع المناسب لسيارات الـ SUV والبيك أب المخصصة للمهام الثقيلة، مثل لاندكروزر الفئة 70.

وسنتأكد من جميع التفاصيل وباقي محركات ومواصفات أداء لاندكروزر 2022 الجديدة مع تدشينها يوم الأربعاء القادم.