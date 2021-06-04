كيا تكشف عن النسخة الأحدث من طراز K5.. المواصفات و السعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل شركة كيا تعزيز تواجدها في سوق السيارات بطرح النسخة الأحدث من أيقونتها K5 للعام الثاني على التوالي.

وبحسب موقع "موتور وان" يطرح الطراز بنسخته الجديدة لعام 2022، بتكلفة تبدأ من 23,960 ألف دولار، لفئته الافتتاحية LX FWD.



وقال الموقع، يتوفر الطراز بتكلفة 31,090 ألف دولار، لأعلى فئات الطراز بمسمى تجاري GT FWD.

ويطرح الطراز لعام 2022 بنفس خيارات المحرك التي تتوفر بها نسخة 2021 الحالي، وتشمل محرك توربيني بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصان، بعزم دوران 195 لفة/قدم.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية تجاوز مبيعاتها التراكمية منذ بداية نشاطها حاجز الـ 50 مليون سيارة منها 6 ملايين وحدة من سيارتها "سبورتاج" في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

وقالت كيا إن إجمالي مبيعاتها التراكمية حتى نهاية أيار/مايو الماضي بلغت 50 مليون و120112 سيارة منها 14 مليون و240581 سيارة في السوق الكورية الجنوبية و35 مليون و879531 سيارة في الأسواق الخارجية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن الوصول إلى هذا الرقم جاء بعد مرور 59 عاما من طرح كيا سيارتها "كيه 360" التي كانت أول سيارة ذات 3 عجلات في كوريا الجنوبية، في عام 1962.

وحققت كيا 10 ملايين وحدة في المبيعات في الأسواق العالمية في عام 2003، ثم حققت 20 مليون وحدة في عام 2020، و30 مليون وحدة في عام 2014، و40 مليون وحدة في عام 2017.