تسريب فورد مافريك 2022 الجديدة كلياً وبعض مواصفاتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نقترب من تدشين فورد مافريك 2022 الجديدة كلياً، وكالمعتاد، يزداد معدل التسريبات مع اقتراب لحظة الكشف الرسمي.. وهنا في الصورة المرفقة نرى خارجية البيك أب بوضوح من الأمام والخلف وداخليتها كذلك.

كما نلاحظ شيئاً هاماً هنا، وهو شعار “هايبرد” في الخلفية، ما يؤكد شائعات تقديم نسخة هجينة للبيك أب الصغيرة بالإضافة لمحركات الـ 3 و4 سلندر تيربو المتوقع توافرها.

ونعلم بالفعل أن مافريك ستشارك منصتها مع فورد إسكيب وبرونكو سبورت، وهي منصة C2 الموحدة والمختلفة عن منصات الجسد على الإطار المستخدمة في رينجر وF-150، والموجهة للتضاريس الوعرة بشكل رئيسي.

بالنسبة للمحرك الهجين القادم في مافريك فقد يكون هو نفسه محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر المستخدم في إسكيب بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 202 حصان، وسنتأكد يقيناً من مواصفات مافريك الجديدة وقت تدشينها يوم 8 يونيو.