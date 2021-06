أستون مارتن تكشف عن ساعة بسعر يتجاوز النصف مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أستون مارتن وصانع الساعات السويسري جيرارد بيريجو للتو عن أول ساعاتهم والتي أُطلق عليها اسم Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition.

الساعة مصنوعة بالكامل من التيتانيوم، وتتميز بهيكل مقاس 44 مم مغطي بالكربون الشبيه بالألماس، ويوجد داخل الإطار ثلاثة جسور لتُشبه ساعة الجيب المُميزة التي كشفت عنها جيرارد بيريجو في القرن التاسع عشر.

أبرز ما يُميز الساعة هو شفافيتها، والتي تكشف عن الحركة المعقدة، كما تتميز أيضاً بقفص توربيون يبلغ قطره 10 مم يتألف من 79 مكون تزن مجتمعة رُبع جرام فقط، كما تحصل على قطع من الذهب الأبيض، ونقش اسم أستون مارتن.

ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لـ جيرارد بيريجو، باتريك برونيو، عن سعادته بهذا التعاون، في حين قال ماريك ريتشمان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الإبداع في أستون مارتن أن تصميم الساعة كان تحدياً.

وفي الختام، ستكون هذه الساعة حصرية للغاية، حيث سيتم صنع 18 نسخة منها فقط، وسيبلغ سعر الواحدة 146,000 دولار أي ما يُعادل 547,500 ريال سعودي.

