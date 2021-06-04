أسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022.. صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح كيا الكورية الجنوبية نسخة جديدة لعام 2022 من طراز سبورتاج تدعم بها أسطولها من السيارات ضمن فئات كروس أوفر المدمجة.

في التقرير التالي نستعرض مواصفات وقدرات نسخة 2022 الجديدة من طراز سوبرتاج، بما في ذلك تكلفته وقوة محركه وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2022

جاء أبرز ما أجرته كيا من تحديثات على نسخة 2022 الجديدة من سبورتاج، أن وفرت منه نسخ خاصة تطرح ضمن فئاته الرئيسية للعام الجاري، باسم Nightfall Edition و Value Edition.





الأسعار

ويتوفر الطراز بعدد مختلف من الفئات، الافتتاحية منها هي فئة LX وتكلفتها 25,265 دولارا، ثم فئة Nightfall التي تتوفر بتكلفة 29,265 دولارا، من بعدها تأتي فئة EX بتكلفة 29,565 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SX TURBO، وتكلفتها 34,925 دولارا.





المحرك

ويتوفر طراز كيا سبورتاج 2022، بخيارين فيما يخص المحرك، الاول محرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 181 حصانا، والثاني محرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 237 حصانا.

التقنيات

ضمن كمالياته، استعرض موقع "كار أند درايفر" القدرات التقنية لطراز سبورتاج 2022، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام ملاحي built-in، وفق"كار اند درايفر".





الأمن والحماية

أما أنظمة الأمن والحماية فتشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ.

ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وآخر مساعد على الحفاظ على المسار، ونظام لمراقبة المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.

جدير بالذكر أن كيا تستعد للكشف عن التصميم الجديد الرسمي لنسخة 2022 من الطراز يوم 8 يونيو الجاري، وتمهيدا لذلك قامت بطرح مجموعة لقطات تشويقية تمهيدا لعرضه.