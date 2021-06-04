جاجوار تطلق P450 الجديدة.. تخطت الحديث عن سيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز جاجوار البريطانية أسطولها من السيارات الفخمة ذات السقف المكشوف خلال عام 2022، بالكشف عن موديل P450 الجديد.

وتطرح جاجوار الموديل الجديد P450 ضمن فئتها f-type، ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للموديل الكونفرتبل الجديد.

يطرح الموديل بخيارين فيما يخص المحرك، الأول ينتج قوة 444 حصانا، والثاني ينتج قوة 575 حصانا.









بمتوسط عزم دوران 428 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 177 ميلا في الساعة.

ويطرح طراز جاجوار P450 بإطارات بقياس 20 بوصة، ويعزز من أداءه، عمله بنظام دفع خلفي R-Dynamic AWD.

ويتوفر الطراز للبيع بداية من عام 2022 بتكلفة تبدأ من 69,900 ألف دولار.

مكيف ضد كورونا

وكانت قد كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن مكيف هواء يمتلك القدرة على قتل 97% من الفيروسات والبكتيريا داخل السيارة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن المكيف الجديد يأتي في ظل جهود شركة جاجوار لاند روفر في تعزيز سبل الوقاية من جائحة كورونا.

ويستخدم مكيف الهواء المتطور من جاجوار لاند روفر، تقنية النانو، في إعاقة وقتل الفيروسات والبكتيريا بأنواعها داخل السيارة بخلاف قدرته على التخلص من الروائح الكريهة.

ولاختبار الفاعلية خصصت جاجوار لاند روفر معملا تجري من خلاله الاختبارات على قتل الفيروسات داخل السيارة وكانت نتائجه مبشرة،

وتقول ديلي ميل، خلال إطلاق الفيروسات لمدة 30 دقيقة في كابينة السيارة نجح المكيف في قتل 97% منها.

كان ذلك في الوقت نفسه، الذي احتفلت به جاجوار البريطانية بمرور 60 عاما على طرح طرازها الكلاسيكي الأنيق، E-Type، بطرحها لتشكيلة موديلات توثق بها هذه الذكرى.