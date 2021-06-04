بطاريات منتصبة للسيارات الكهربائية.. اختراع بريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صناعة البطاريات وتطويرها للمستقبل أكثر ما يؤرق صناع السيارات الساعية لاقتحام مجال صناعة السيارات الكهربائية، والتي تسعى للريادة به.

كما أن طاقة البطارية وما تمنحه من قدرة لمحرك السيارة تعزز من مدى سيرها، من العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها المقبلون على شراء سيارة كهربائية عند اختيارهم للسيارة والطراز.

وبحسب موقع "إنسايد إي في"، أعلنت شركة مطورة لبطاريات السيارات مقرها العاصمة الإنجليزية لندن، وتدعى Page-Roberts عن ابتكار مستقبلي جديد لبطاريات تنتصب بشكل رأسي داخل السيارة تتمركز بالمنطقة الفارقة بين المقاعد الأمامية والخلفية.









وبحسب الموقع فإن هذه البطاريات قادرة على زيادة مدى المحرك بنسبة تصل لـ 30%، مع العلم بان غالبية تصميمات بطاريات السيارات الكهربائية تكن بشكل أفقي وتتمركز أسفل أرضية داخل السيارة.

ويأتي الفارق في منح مصنعي السيارات سهولة أكبر في تصميم قاعدة إطارات السيارة وارتفاعها، الذي يزيد من تعقيده حاليا البطاريات الأفقية التقليدية.

وبحسب "إنسايد إي في"، تزعم الشركة البريطانية الناشئة أن ابتكارها لهذا النوع من البطاريات سيسهم أيضا في تقليل نفقات تصنيع السيارات في المستقبل، بنسبة تصل لـ 36%.

وحتى الآن لم تكشف الشركة المصنعة لهذا الابتكار عن موعد مقترح لتطبيقه به في المستقبل.