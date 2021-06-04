أفضل السيارات السيدان في 2021.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 بسوق السيارات العالمية مجموعة استثنائية من السيارات الفارهة التابعة لفئة سيدان من مختلف الماركات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الفارهة التي تتوفر بالأسواق خلال العام الجاري ضمن فئة سيدان.

وضمت القائمة، طراز Maserati Quattroporte الذي تتوفر نسخته لعام 2021 الجاري بمحرك v8 ينتج قوة 580 حصانا، بناقل سرعة مزود بـ 8 سرعات.





وطراز Mercedes-Benz S-Class الذي تطرح نسخته الأحدث للعام الجاري ضمن أبرز السيارات الفخمة في العالم.





ضمن القائمة يأتي أيضا طراز Bentley Flying Spur من ماركة بنتلي البريطانية، العامل بمحرك W12، بسعة 6.0 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني، وبسرعة قصوى تصل لـ 207 أميال في الساعة.





من بعده ضمت القائمة طراز BMW 7 Series، افخم ما تقدمه الماركة البافارية لعام 2021 ضمن فئتها السابعة.





وطراز لكزس Lexus LS يأتي ضمن أكثر السيارات الفخمة التابعة لفئة سيدان وتطرح خلال عام 2021 الجاري، بمحرك V6 ينتج قوة 416 حصانا.





من بعدها،ضمت القائمة طراز Audi A8 بنسخته الاحدث لعام 2021، الذي طرح ضمن فئات سيدان الفارهة بمحرك ينتج قوة 282 حصانا.





ومن ماركة رولز رويس جاء ضمن القائمة طراز Ghost بنسخته الأحدث لعام 2021، ضمن أكثر السيارات الفخمة تميزا.





وطراز بورش Porsche Panamera جاء أيضا ضمن القائمة، ويتوفر بمحرك V8 هجين، توربيني مزدوج.





ومن ماركة جينيسيس الكورية الجنوبية، طراز G90 ضمن أبرز السيارات الفارهة السيدان المطروحة لعام 2021، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر.



