مواصفات وأسعار كيا "كارنيفال" موديل 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح كيا ضمن سياراتها لعام 2022 نسخة جديدة حديثة من طراز "كارنيفال" ضمن فئات mini van.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شملت الكشف عن قوة محركه، والفئات المطروحة منه للبيع، وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2022

ونسخة 2022 من طراز كيا كارنيفال، هي جديدة كليا تطرح من الطراز، تنافس بها كيا سيارات مثل كرايسلر باسيفيكا و هوندا أوديسي.





التكلفة

ويتوفر من طراز كيا كارنيفال مجموعة كبيرة متنوعة من الفئات، الافتتاحية هي فئة LX وتكلفتها 33,275 ألف دولار، ثم فئة LXS بتكلفة 35,275 ألف دولار.

ثم فئة EX وتكلفتها 38,775 ألف دولار، ثم فئة SX، بتكلفة 42,275 ألف دولار، والفئة الأعلى المطروحة من الطراز هي فئة SX Prestige بتكلفة 47,275 ألف دولار.





المحرك

ويعمل طراز كيا كرنيفال بنسخته الأحدث لعام 2022، بمحرك v6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 290 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.0 ثانية.





التقنيات

وضمن كمالياته استعراض الموقع القدرات التقنية لطراز كارنيفال 2022، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 8.0 بوصة و 12.3 بوصة.

تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، مع توفر وصلات usb، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة من طراز Bose.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية التي يطرح بها، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.