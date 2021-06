تيسلا تخطط لافتتاح مطعم!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قدمت صانعة السيارات الكهربائية تيسلا طلباً لتسجيل علامات تُجارية جديدة ضمن خدمات المطاعم، ويُذكر أن هذه الخطوة كانت قادمة منذ وقت طويل، حيث غرد إيلون ماسك في 2018 قائلاً أنه يخطط للكشف عن مطعم على طراز موسيقى الروك القديمة في أحد محطات شحن تيسلا في لوس أنجلوس بأمريكا.

أعقب تغريدة ماسك بعض الإجراءات الحقيقية، حيث تقدمت تيسلا بطلب للحصول على تصاريح بناء لبناء مطعم ومحطة شحن، لكن توقف المشروع لمدة عامين، وبالعودة إلى 2021، فقد قدمت الشركة طلبات بناء جديدة، إلا أنها هذه المرة لمحطة شحن في نفس الموقع بدون مطعم.

منذ ذلك الحين، ظل ماسك يشوق لفكرة بناء مطعم على الطراز الخمسيني الكلاسيكي، والآن أصبحت تيسلا أخيراً جادة بشأن هذا الأمر، حيث تقدمت مؤخراً بطلب للحصول على ثلاث علامات تجارية جديدة في صناعة المطاعم، وتشمل العلامة التجارية كلمة “تيسلا” وأخرى لشعارها T، والأخيرة كلمة تيسلا بأسلوب خاص.

وفي الختام، حتى الآن، لا توجد أية معلومات حول ما ستُطلق عليه هذه المطاعم، وبالرغم من أن البعض قد يجدها خطوة غريبة، إلا أنها منطقية إلى حد ما، حيث تستغرق السيارات الكهربائية وقتاً طويلاً لشحنها، لذا فإن شغل الناس مع القهوة وبعض الطعام هي فكرة عبقرية.

