مرسيدس تعقد شراكة مع نوكيا خوفاً من الملاحقة القضائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – واجهت مرسيدس أزمة خطيرة للغاية الصيف الماضي بعد أن كانت مُهددة بوقف بيع سياراتها في ألمانيا، حيث كان ذلك بسبب نزاع قضائي بينها وبين شركة الهواتف المحمولة الفنلندية نوكيا.

كان النزاع القضائي بين الشركتين حول استخدام صانعة السيارات لبراءات اختراع نوكيا دون ترخيص، حيث انحازت المحكمة لصالح نوكيا، ورفضت مرسيدس في البداية إبرام صفقة معها، لكن قرار المحكمة تركها بلا خيار.

أعلنت الشركتين اليوم أنهما وقعا اتفاقية ترخيص براءات الاختراع، وتنص الشروط أن نوكيا ستُرخص لمرسيدس استخدام تقنياتها والتي بدورها ستدفع دفعة لم يُكشف عنها في المقابل، كما تم حل جميع القضايا المعلقة الأخرى بين الشركتين، بما في ذلك شكوى مرسيدس ضد نوكيا إلى المفوضية الأوروبية، حيث كان من مصلحة مرسيدس حل هذه الأمور أكثر مما كان من مصلحة نوكيا.

يُذكر أن جميع طرازات مرسيدس تستخدم تقنية الهاتف المحمول التي طورتها نوكيا، وقد ورد أن موردي الشركة كانوا قلقين للغاية بشأن هذه المسألة لدرجة أنهم كانوا يدفعونها للوصول إلى اتفاق، كما تمت مراقبة النزاع القانوني عن كثب من قبل شركات السيارات المنافسة، لأن الكثير منهم قد يكون التالي لذلك.

وفي الختام، تُطالب نوكيا الشركات التي تستخدم هذه التقنيات أن تدفع رسوم الترخيص اللازمة لذلك، ويبدو أنها ستمتلك اليد العُليا في المطالبة بذلك في الفترة المقبلة، حيث كان لديها القدرة على منع مرسيدس من بيع سياراتها.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin